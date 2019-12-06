MSB: Harekât bölgesinde 1381 EYP etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde şu ana kadar terör örgütü PKK/ YPG tarafından tuzaklanan 1381 el yapımı patlayıcı (EYP) ve 752 mayının tespit edilerek, etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız bölge halkının güvenliği için Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından tuzaklanmış EYP ve mayınların imhasına devam ediyor. Şu ana kadar bölgede 1381 EYP ve 752 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi" denildi.

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Komandoların tespit çalışması

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Haber-Kamera: ANKARA,