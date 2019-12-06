Son Dakika Haberleri: MSB: Harekât bölgesinde 1381 EYP etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel MSB: Harekât bölgesinde 1381 EYP etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: Harekât bölgesinde 1381 EYP etkisiz hale getirildi

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde şu ana kadar terör örgütü PKK/YPG tarafından tuzaklanan 1381 el yapımı patlayıcı (EYP) ve 752 mayının tespit edilerek, etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Harekât bölgesinde 1381 EYP etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde şu ana kadar terör örgütü PKK/ YPG tarafından tuzaklanan 1381 el yapımı patlayıcı (EYP) ve 752 mayının tespit edilerek, etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız bölge halkının güvenliği için Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından tuzaklanmış EYP ve mayınların imhasına devam ediyor. Şu ana kadar bölgede 1381 EYP ve 752 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Komandoların tespit çalışması

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera:  ANKARA,


Barış Pınarı Harekatı, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör örgütü algı operasyonuna hazırlanıyor
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı Libya Dışişleri Bakanı: Yunanistan'ın Büyükelçimizi sınırdışı etme kararı kabul edilemez Teslim olan PKK'lı itiraf etti: Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'ya suikast için Ankara'ya gönderildim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 18:46:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB: Harekât bölgesinde 1381 EYP etkisiz hale getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]