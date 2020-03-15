MSB: Harekat bölgesinde 25 EYP imha edildi - Son Dakika

MSB: Harekat bölgesinde 25 EYP imha edildi
7 saat önce
MİLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesine tespit edilen 25 el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:44 Kaynak: DHA
MİLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesine tespit edilen 25 el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Masum insanların canına kasteden terör örgütü PKK/ YPG'nin tuzakladığı mayın ve EYP'lerin tespit ve imhası devam ediyor. Barış Pınarı bölgesinde komandolarımızın tespit ettiği 25 adet EYP, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timimizce imha edildi" denildi.
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