MSB: Harekat bölgesinde 25 EYP imha edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: Harekat bölgesinde 25 EYP imha edildi - Son Dakika

MSB: Harekat bölgesinde 25 EYP imha edildi

7 saat önce

MİLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesine tespit edilen 25 el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini açıkladı.

MSB: Harekat bölgesinde 25 EYP imha edildi, System.String[]

MİLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesine tespit edilen 25 el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Masum insanların canına kasteden terör örgütü PKK/ YPG'nin tuzakladığı mayın ve EYP'lerin tespit ve imhası devam ediyor. Barış Pınarı bölgesinde komandolarımızın tespit ettiği 25 adet EYP, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timimizce imha edildi" denildi.


Barış Pınarı Harekatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:44 Kaynak: DHA
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