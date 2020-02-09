MSB: Harekat bölgesinde 7 mayın imha edildi - Son Dakika
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MSB: Harekat bölgesinde 7 mayın imha edildi

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK/YPG terör örgütü tarafından kullanılan 7 mayının tespit edilerek, imha edildiğini açıkladı.

MSB: Harekat bölgesinde 7 mayın imha edildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK/ YPG terör örgütü tarafından kullanılan 7 mayının tespit edilerek, imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, PKK/YPG terör örgütü tarafından kullanılan 5 adet el yapımı anti personel mayın ve 2 adet el yapımı anti tank mayını tespit etti. El yapımı patlayıcılar Patlayıcı Madde Keşif ve İmha timimiz tarafından imha edildi."


YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:39 Kaynak: DHA
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