MSB: Harekat bölgesinde 7 mayın imha edildi - Son Dakika

MSB: Harekat bölgesinde 7 mayın imha edildi
7 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK/YPG terör örgütü tarafından kullanılan 7 mayının tespit edilerek, imha edildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:00 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK/ YPG terör örgütü tarafından kullanılan 7 mayının tespit edilerek, imha edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, PKK/YPG terör örgütü tarafından kullanılan 5 adet el yapımı anti personel mayın ve 2 adet el yapımı anti tank mayını tespit etti. El yapımı patlayıcılar Patlayıcı Madde Keşif ve İmha timimiz tarafından imha edildi."
ANKARA, -
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