MSB: Harekat bölgesinde patlayıcılar imha edildi - Son Dakika

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MSB: Harekat bölgesinde patlayıcılar imha edildi
25 dakika önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerce tuzaklanan 43 havan mühimmatı ve 6 el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:01 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerce tuzaklanan 43 havan mühimmatı ve 6 el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğimiz, Barış Pınarı bölgesinde halkın güvenliği için terör örgütü PKK/ YPG'nin tuzakladığı EYP ve mayınların imhasına devam ediyor. Bu kapsamda; 43 adet havan mühimmatı ve 6 adet EYP, komandolarımız tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi" denildi.
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