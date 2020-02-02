MSB: Harekat bölgesinde patlayıcılar imha edildi - Son Dakika
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MSB: Harekat bölgesinde patlayıcılar imha edildi

25 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerce tuzaklanan 43 havan mühimmatı ve 6 el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini açıkladı.

MSB: Harekat bölgesinde patlayıcılar imha edildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerce tuzaklanan 43 havan mühimmatı ve 6 el yapımı patlayıcının (EYP)  imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğimiz, Barış Pınarı bölgesinde halkın güvenliği için terör örgütü PKK/ YPG'nin tuzakladığı EYP ve mayınların imhasına devam ediyor. Bu kapsamda; 43 adet havan mühimmatı ve 6 adet EYP, komandolarımız tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi" denildi.


Barış Pınarı Harekatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:01 Kaynak: DHA
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