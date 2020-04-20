MSB: Harekat bölgesinde salgına karşı gerekli tedbirler alınıyor - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Bahar Kalkanı Harekatı bölgesindeki birliklerde, koronavirüs salgınına karşı gerekli tedbirlerin alındığı açıklandı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı bölgesindeki birliklerimizde COVID-19 salgınına karşı gerekli tedbirler alınıyor. COVID-19 alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" denildi.Paylaşılan videoda ise askeri araçlardan inen askerlerin ateşinin ölçüldüğü, araçların olduğu ve askerin nöbet tuttuğu alanların dezenfekte edildiği görüldü.