Son Dakika Haberleri: MSB: "Harekat bölgesinde sınırlarımız için yapılan roket ve havan atışları sonucunda 20...
Son Dakika Güncel MSB: 'Harekat bölgesinde sınırlarımız için yapılan roket ve havan atışları sonucunda 20...

MSB: "Harekat bölgesinde sınırlarımız için yapılan roket ve havan atışları sonucunda 20...

2 saat önce

MSB: "Harekat bölgesinde sınırlarımız için yapılan roket ve havan atışları sonucunda 20 vatandaşımız şehit olmuş, 187 vatandaşımız yaralanmıştır.

MSB:

MSB: "Harekat bölgesinde sınırlarımız için yapılan roket ve havan atışları sonucunda 20 vatandaşımız şehit olmuş, 187 vatandaşımız yaralanmıştır." - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:03 Kaynak: İHA
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