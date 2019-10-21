MSB: "Harekat bölgesinde sınırlarımız için yapılan roket ve havan atışları sonucunda 20...
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MSB: "Harekat bölgesinde sınırlarımız için yapılan roket ve havan atışları sonucunda 20 vatandaşımız şehit olmuş, 187 vatandaşımız yaralanmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:03 Kaynak: İHA
MSB: "Harekat bölgesinde sınırlarımız için yapılan roket ve havan atışları sonucunda 20 vatandaşımız şehit olmuş, 187 vatandaşımız yaralanmıştır." - ANKARA
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