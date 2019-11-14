Msb harekat bölgesindeki okulda 50 anti tank mayını bulundu
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MSB: Harekat bölgesindeki okulda 50 anti tank mayını bulunduSuriye, (DHA) -MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca 'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından depo olarak kullanılan okul binasında 50 anti tank mayını bulunduğu açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:41 Kaynak: DHA
MSB: Harekat bölgesindeki okulda 50 anti tank mayını bulundu
Suriye, (DHA) -MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca 'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinde terör örgütü PKK/ YPG tarafından depo olarak kullanılan okul binasında 50 anti tank mayını bulunduğu açıklandı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde arama tarama faaliyetleri devam ediyor. PKK/YPG terör örgütü tarafından depo olarak kullanılan okul binasında 50 adet anti tank mayını bulundu" denildi.
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