Son Dakika Haberleri: Msb: harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır
Son Dakika Güncel Msb: harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır

Msb: harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde tesis edilecek 'güvenli bölge' için tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

Msb: harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde tesis edilecek 'güvenli bölge' için tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.
Bakanlığın resmi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Bölgemizin istikrar ve huzuruna katkı sağlayarak Suriyelilerin güvenli bir yaşama kavuşabilmesi için Güvenli Bölge/Barış koridoru kurulması zaruridir. TSK, sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir. Harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır" denildi.

Haber:  ANKARA,


Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:40 Kaynak: DHA
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