Son Dakika Haberleri: MSB: "Harekât Merkezinin önümüzdeki günlerde faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır."
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MSB: "Harekât Merkezinin önümüzdeki günlerde faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır."

1 saat önce

MSB: "Harekat Merkezinin önümüzdeki günlerde faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır.

MSB:
MSB: "Harekat Merkezinin önümüzdeki günlerde faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır." - ANKARA
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 04:00 Kaynak: İHA
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