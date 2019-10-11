Son Dakika Haberleri: Msb: harekatta 277 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Msb: harekatta 277 terörist etkisiz hale getirildi

Msb: harekatta 277 terörist etkisiz hale getirildi

2 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nın planlandığı şekilde devam ettiğini, şu anda kadar 277 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Msb: harekatta 277 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nın planlandığı şekilde devam ettiğini, şu anda kadar 277 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürüldü. Tespit edilen hedefler Hava Kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları tarafından ateş altına alındı. Harekat planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca icra edilen harekatlar neticesinde 49 PKK/PYD-YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 277 oldu" denildi.

ANKARA, -


Barış Pınarı Harekatı, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:01 Kaynak: DHA
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