Son Dakika Haberleri: Msb: harekatta 459 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Msb: harekatta 459 terörist etkisiz hale getirildi

Msb: harekatta 459 terörist etkisiz hale getirildi

32 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda, şu ana kadar 459 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Msb: harekatta 459 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda, şu ana kadar 459 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 459 oldu" denildi.


Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 07:34 Kaynak: DHA
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