Msb: harekatta 459 terörist etkisiz hale getirildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda, şu ana kadar 459 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 07:34 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda, şu ana kadar 459 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 459 oldu" denildi.
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