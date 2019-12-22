MSB: Hareket bölgesi her geçen gün güzelleşiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: Hareket bölgesi her geçen gün güzelleşiyor - Son Dakika

MSB: Hareket bölgesi her geçen gün güzelleşiyor

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terörden arındırılan Barış Pınarı Harekat bölgesinin her geçen gün daha da güzelleştiğini bildirdi.

MSB: Hareket bölgesi her geçen gün güzelleşiyor, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terörden arındırılan Barış Pınarı Harekat bölgesinin her geçen gün daha da güzelleştiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Toprak işlenip, ekinler ekiliyor. Çocuklar terör baskısı olmadan okullarına gidebiliyor. Barış Pınarı bölgesi her geçen gün daha da güzelleşiyor" denildi. Paylaşılan görüntüde ise, bölgedeki vatandaşların günlük yaşantıları ve Suriyeli bir çocuğun, "Ben sabah kalktığımda okula gidiyorum. Okuldan gelince, çobanlık yaparak aile yardım ediyorum. Türk askerine teşekkür ederiz" şeklindeki ifadeleri yer aldı.


Barış Pınarı Harekatı, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 04:59 Kaynak: DHA
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