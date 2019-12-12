MSB: Hareket bölgesinde yol kontrolleri sürdürülüyor - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde, terör örgütleri PKK/ YPG ve DEAŞ'ın bombalı araçları başta olmak üzere terörist geçişlerini önlemek için 41 noktada yol kontrollerinin sürdürüldüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin baskı ve zulmünden kurtarılan Suriyelilerin huzur ve güvenliğinin sağlanması için Barış Pınarı Bölgesi'ndeki yollarda kapsamlı kontrollerin yapıldığı bildirildi. PKK/YPG ve DEAŞ'ın bombalı araçları başta olmak üzere terörist geçişlerini önlemek için 7/24 yol kontrollerinin sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, "Kahraman komandolarımızın icra ettiği kapsamlı arama-tarama faaliyeti sayesinde kaçakçılığın da önüne geçiliyor. Barış Pınarı Bölgesi'nde tesis edilen 41 yol kontrol noktasında tüm araçların şasi ve motor numaraları kayıt altına alınıyor ve birer etiketle araçların kolay bir şekilde tanınması sağlanıyor. Ayrıca kontrol noktalarında geçiş yapanların kimlik bilgileri de kontrol edilerek tüm faaliyetler kamera ile kayıt altına alınıyor. Araçların aranması esnasında, gelişmiş elektronik cihazların kullanımı yanında bomba arama ve narkotik köpeklerimiz de Mehmetçiklerimiz ile birlikte etkin şekilde kullanılıyor. Bu kapsamda kontrol noktalarımızda toplam 47 köpeğimiz görev yapıyor. Yöre halkının dilini bilen Mehmetçiklerimiz, halkın günlük yaşamını olumsuz etkilemeden, Suriyeli kardeşlerimizin de desteğini alarak yol kontrol noktalarında faaliyetlerini sürdürüyor" denildi.

41 YOL KONTROL NOKTASI TESİS EDİLDİ