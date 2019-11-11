MSB: Haseke'ye su verilmeye başlandı
7 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yapılan onarım çalışmasının ardından Suriye'de Haseke kentine su verilmeye başlandığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:16 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yapılan onarım çalışmasının ardından Suriye'de Haseke kentine su verilmeye başlandığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rasulayn, Derbesiye, Haseke ve kırsal kesimleri de besleyen Allouk Su Tesisi'nin tam kapasite ile çalışması için onarım faaliyetleri sürüyor. Şu ana kadar yapılan onarımların ardından Haseke'ye su verilmeye başlandı" denildi.
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