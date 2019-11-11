Son Dakika Haberleri: MSB: Haseke'ye su verilmeye başlandı
Son Dakika Güncel MSB: Haseke'ye su verilmeye başlandı

MSB: Haseke'ye su verilmeye başlandı

7 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yapılan onarım çalışmasının ardından Suriye'de Haseke kentine su verilmeye başlandığını açıkladı.

MSB: Haseke'ye su verilmeye başlandı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yapılan onarım çalışmasının ardından Suriye'de Haseke kentine su verilmeye başlandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rasulayn, Derbesiye, Haseke ve kırsal kesimleri de besleyen Allouk Su Tesisi'nin tam kapasite ile çalışması için onarım faaliyetleri sürüyor. Şu ana kadar yapılan onarımların ardından Haseke'ye su verilmeye başlandı" denildi.


Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:16 Kaynak: DHA
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