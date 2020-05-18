MSB Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla... - Son Dakika

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yerli ve milli imkanlarla üretilen HGK-84 LAB (Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık) Hava Kuvvetlerimiz tarafından yapılan test atışları başarıyla gerçekleştirildi" denildi.

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