Msb: Hatay'da 1 Asker Şehit Oldu
1 saat önce
Hatay Yaylağı sınır hattında bir asker şehit oldu.
Hatay
Yaylağı sınır hattında bir asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı
'ndan yapılan açıklamada, nöbet esnasında, teröristlerce açılan ateş sonucu bir askerin şehit olduğu belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:00 Kaynak: DHA
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