Son Dakika Haberleri: Msb: Hatay'da 1 Asker Şehit Oldu

Msb: Hatay'da 1 Asker Şehit Oldu

1 saat önce

Hatay Yaylağı sınır hattında bir asker şehit oldu.

Msb: Hatay'da 1 Asker Şehit Oldu, System.String[]
Hatay Yaylağı sınır hattında bir asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, nöbet esnasında, teröristlerce açılan ateş sonucu bir askerin şehit olduğu belirtildi. 

ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:00 Kaynak: DHA

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