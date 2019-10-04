MSB: "Hatay'da Suriye sınır hattındaki bir kontrol noktasında 04.10.2019 tarihinde nöbet tutan bir...
1 saat önce
MSB: "Hatay'da Suriye sınır hattındaki bir kontrol noktasında 04.10.2019 tarihinde nöbet tutan bir kahraman silah arkadaşımız, yoldan geçen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanmış, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:07 Kaynak: İHA
MSB: " Hatay'da Suriye sınır hattındaki bir kontrol noktasında 04.10.2019 tarihinde nöbet tutan bir kahraman silah arkadaşımız, yoldan geçen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanmış, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." - ANKARA
Özgür Suriye Ordusu mensupları Milli Ordu altında birleşti Dışlandığı iddia edilen 9 yaşındaki çocuk mezarlık kapısına kendisini astı Hatay'da traktörün çarptığı asker şehit oldu İzmir'de feci kaza! Anne ile oğlu hayatını kaybetti