MSB: "Hava hücum harekatı öncesinde bölgede konuşlu topçu birliklerimizce belirlenen hedefler yoğun...
Milli Savunma Bakanlığı twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hava hücum harekatı öncesinde bölgede konuşlu topçu birliklerimizce belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak, tam isabetle vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hava hücum harekatı öncesinde bölgede konuşlu topçu birliklerimizce belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak, tam isabetle vuruldu. Pençe-Kaplan Operasyonu, planlandığı şekilde başarıyla sürüyor." ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 03:13 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › MSB: 'Hava hücum harekatı öncesinde bölgede konuşlu topçu birliklerimizce belirlenen hedefler yoğun... - Son Dakika
Son Dakika Aleyna Tilki, hakkında çıkan "Sevgililer tatilde" haberlerine açıklık getirdi Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu Karnındaki kitleyi aldırmak için bıçak altına yatan güzel modelin bacağı kesildi Yasak aşk, üç çocuklu ünlü oyuncunun yuvasını yıktı Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi Seren Serengil ve Lerzan Mutlu birbirine girdi, hakaretler havada uçuştu 7 aylık hamile Bircan Bali'nin canlı yayında fenalaştığını gören Seren Serengil, konuşmakta zorlandı Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu Çeyrek final öncesi son ödül oyununu kazanan takım, özel jetle tatil cenneti Samana'ya gitti 62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı 75. yaşını kutlayan Coşkun Göğen yeni proje müjdesini verdi: Komedi filmiyle bomba gibi geliyorum Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti