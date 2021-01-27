MSB: Hava Kuvvetleri EOD Timleri Libya'daki faaliyetlerine devam ediyor - Son Dakika

MSB: Hava Kuvvetleri EOD Timleri Libya'daki faaliyetlerine devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Libya'da görev yapan Hava Kuvvetleri Patlayıcı Maddeleri Etkisiz Hale Getirme (EOD) Timlerinin faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Libya'da görev yapan Hava Kuvvetleri Patlayıcı Maddeleri Etkisiz Hale Getirme (EOD) Timlerinin faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiğini bildirdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya'da görev yapan Hava Kuvvetleri Patlayıcı Maddeleri Etkisiz Hale Getirme (EOD) Timlerimiz, Libyalı kardeşlerimizin can güvenliği için özveri ile yürüttüğü faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor." bilgisi paylaşıldı.

Son Dakika

"Sözleşme uzatacak mısın?" sorusuna Aboubakar'dan net yanıt: Menajerim kulüple görüşecek

CHP'li başkanın tecavüzüne uğradığını iddia eden kadın konuştu: Alan memnun veren memnun diyerek yaşananların üstünü örttüler

Adaylığını açıklamak için düzenlediği iki toplantıyı da polis bastı yine de pes etmedi: Erdoğan'ın hamalı olacağım

Kan donduran olay: Doktor, yoğun bakımda yer açmak için iki hastasını öldürdü

Fenerbahçe, Porto'nun forveti Moussa Marega ile her konuda anlaştı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Bakanlık tek tek denetleyip cezalarını kesti! İşte fırsatçıların en fazla fahiş fiyat artışı yaptığı ürünler

Yarı çıplak paylaşımlarına devam eden Deniz Akkaya, bu kez de yastık pozuyla olay oldu