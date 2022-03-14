MSB, Hava Kuvvetleri personelinin nefes kesen görüntülerini paylaştı - Son Dakika
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MSB, Hava Kuvvetleri personelinin nefes kesen görüntülerini paylaştı

14.03.2022 15:04

MSB, Hava Kuvvetleri personelinin nefes kesen görüntülerini paylaştıANKARA Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından Türk Hava Kuvvetleri personelinin nefes kesen uçuşa hazırlık görüntüleri paylaşıldı.

MSB, Hava Kuvvetleri personelinin nefes kesen görüntülerini paylaştı

ANKARA Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından Türk Hava Kuvvetleri personelinin nefes kesen uçuşa hazırlık görüntüleri paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan video klip, "Semalara yükselen çelikten bir güç. Çelikten daha sağlam bir öz. Yükselin ki yücelsin millet. İşte gökyüzümüzün sarsılmaz gücü Hava Kuvvetlerimizin uçuşa hazırlık görüntüleri" notuyla yayımlandı. Öte yandan söz konusu video klipte Hava Kuvvetleri personelinin F-16'lar ile uçuşa hazırlık görüntülerinin yanı sıra, harekat görüntüleri de yer aldı.

MSB, Hava Kuvvetleri personelinin nefes kesen görüntülerini paylaştı
MSB, Hava Kuvvetleri personelinin nefes kesen görüntülerini paylaştı
MSB, Hava Kuvvetleri personelinin nefes kesen görüntülerini paylaştı

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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel MSB, Hava Kuvvetleri personelinin nefes kesen görüntülerini paylaştı - Son Dakika


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