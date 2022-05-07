MSB, Hava Kuvvetlerine ait tanker uçağı tarafından NATO'nun AWACS uçağına yakıt ikmali yaptığı görüntüyü paylaştı - Son Dakika
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MSB, Hava Kuvvetlerine ait tanker uçağı tarafından NATO'nun AWACS uçağına yakıt ikmali yaptığı görüntüyü paylaştı

07.05.2022 16:36

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetlerine ait tanker uçağı tarafından NATO'nun AWACS uçağına yakıt ikmali yaptığı görüntüyü paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetlerine ait tanker uçağı tarafından NATO'nun AWACS uçağına yakıt ikmali yaptığı görüntüyü paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NATO Güvence Tedbirleri kapsamında Hava Kuvvetlerimize ait tanker uçağı tarafından NATO'nun AWACS uçağına Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı" denildi. - ANKARA

MSB, Hava Kuvvetlerine ait tanker uçağı tarafından NATO'nun AWACS uçağına yakıt ikmali yaptığı görüntüyü paylaştı
MSB, Hava Kuvvetlerine ait tanker uçağı tarafından NATO'nun AWACS uçağına yakıt ikmali yaptığı görüntüyü paylaştı
MSB, Hava Kuvvetlerine ait tanker uçağı tarafından NATO'nun AWACS uçağına yakıt ikmali yaptığı görüntüyü paylaştı
MSB, Hava Kuvvetlerine ait tanker uçağı tarafından NATO'nun AWACS uçağına yakıt ikmali yaptığı görüntüyü paylaştı

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Milli Savunma Bakanlığı, Tanker, Medya, AWACS, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa MSB, Hava Kuvvetlerine ait tanker uçağı tarafından NATO'nun AWACS uçağına yakıt ikmali yaptığı görüntüyü paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB, Hava Kuvvetlerine ait tanker uçağı tarafından NATO'nun AWACS uçağına yakıt ikmali yaptığı görüntüyü paylaştı - Son Dakika
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