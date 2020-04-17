Son Dakika › 3. Sayfa › MSB: 'Hava Kuvvetlerine ait uçaklarımız, Deniz Kuvvetlerine ait gemilerimizle Akdeniz'de eğitim... - Son Dakika
MSB: "Hava Kuvvetlerine ait uçaklarımız, Deniz Kuvvetlerine ait gemilerimizle Akdeniz'de eğitim...
6 saat önce
MSB: "Hava Kuvvetlerine ait uçaklarımız, Deniz Kuvvetlerine ait gemilerimizle Akdeniz'de eğitim faaliyetleri icra etmektedir.
MSB: "Hava Kuvvetlerine ait uçaklarımız, Deniz Kuvvetlerine ait gemilerimizle Akdeniz'de eğitim faaliyetleri icra etmektedir." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 01:43 Kaynak: İHA
Son Dakika Ceza yiyen yaşlı adamdan zabıtaya ilginç teklif: 200 lira vereyim beni affedin Koronavirüsten 12 kişinin hayatını kaybettiği Nijerya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 kişi öldürüldü Yangın çıkan evin tavanı çöktü, mahsur kalan yaşlı kadın yanarak can verdi Arkadaşların silahlı kavgasına aileler karıştı: 2 yaralı, 2 gözaltı 'İnek tarlaya girdi' kavgasında taş ve sopalar havada uçuştu: 9 yaralı Ordu'da gece yarısı eğlence mekanına baskın: 21 gözaltı İlaçlama makinesine sıkışarak can veren küçük çocuk, doğum gününde toprağa verildi Dışarı çıkmaları yasak olan 6 çocuk, inşaat alanında tuvalet kabinlerini parçaladı Din görevlileri, yardımına koştuklar yaşlı adamın öldüğünü öğrenince kapısı önünde Kur'an-ı Kerim okudu Gamze Pala'yı öldüren katilin, cinayet öncesi görüntüleri ortaya çıktı Gezi teknesinde alevlerin arasında kalan 3 işçi güçlükle kurtarıldı İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kişi, trafik kazasında öldü Koronavirüsü yenen doktor "Mutlaka tüketin" deyip zerdeçalı tavsiye etti Saplantılı şahıs tarafından öldürülen Gamze'nin ablası: Peşinde biri olduğunu söyleseydi hakkından gelirdik Son Dakika: Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı, yaşlılara ilk müdahale çimlerin üzerinde yapıldı