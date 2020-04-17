MSB: "Hava Kuvvetlerine ait uçaklarımız, Deniz Kuvvetlerine ait gemilerimizle Akdeniz 'de eğitim faaliyetleri icra etmektedir." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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