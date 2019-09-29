Msb: hava sahamızı ihlal eden iha vuruldu
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi ve Kilis batısı bölgesinde Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal eden İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) İncirlik'ten kalkan F-16 savaş uçağı tarafından vurulduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:58 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat
Kalkanı Harekat Bölgesi ve Kilis
batısı bölgesinde Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal eden İnsansız Hava Aracı
'nın (İHA) İncirlik
'ten kalkan F-16 savaş uçağı tarafından vurulduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "28 Eylül
2019 tarihinde Milliyeti ve tipi tespit edilemeyen bir İHA, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi ve Kilis batısı bölgesinde Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal etti. Yapılan koordineler sonucu kime ait olduğu belirlenemeyen İHA, İncirlik'ten kalkan iki adet F-16 tarafından saat 13.24'te vuruldu. İHA'nın enkazı Kilis İl Jandarma
unsurlarınca Çıldıroba Üs Bölgesi-Beşiriye Geçici Barınma Merkezi arasında düşmüş olarak bulundu." denildi.
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