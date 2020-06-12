MSB: Hava ve Deniz Kuvvetlerimiz Akdeniz'de 'Açık Deniz Eğitimi' icra etti - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye'deki harekat merkezlerinden komuta edilerek uzak mesafe harekat görevlerinin kesintisiz olarak icra edilmesini denemek ve geliştirmek amacıyla Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla 'Açık Deniz Eğitimi'nin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Açık Deniz Eğitimi müşterek olarak planlanıp, başarıyla icra edilmiştir. Faaliyete katılan 17 uçak Eskişehir'de konuşlu bulunan Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na bağlı Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi (BHHM) harekat komutasında, 8 fırkateyn ve korvet ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın harekat kontrolünde ve Kuzey Görev Grup Komutanlığı Taktik Komutası'nda görevlerini icra etmiştir. Açık Deniz Eğitimi'ne katılan deniz unsurları, tatbikat öncesinde Akdeniz'in değişik bölgelerinde yerlerini almıştır. Kara sularımızdan itibaren yaklaşık 1050 NM (2000 kilometrelik) rota boyunca gerçekleşen ve 8 saat süren görev kapsamında komuta kontrol usulleri denenmiş; havada yakıt ikmal, deniz-hava müşterek eğitimi ile hava ve deniz resmi aktarım eğitimleri icra edilmiştir" denildi.Eğitimin Doğu Akdeniz'den Batı Akdeniz'e doğru bin kilometre gidiş ve bin kilometre dönüş rotasında, uluslararası sularda ve hava sahasında icra edildiği belirtildi.