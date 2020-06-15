MSB: "Haziran'da silah altına alınacak bedelli yükümlüler PCR testine müteakip askere sevk edilecek.
MSB: "Haziran'da silah altına alınacak bedelli yükümlüler PCR testine müteakip askere sevk edilecek.
MSB: "Haziran'da silah altına alınacak bedelli yükümlüler PCR testine müteakip askere sevk edilecek." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 05:33 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › MSB: 'Haziran'da silah altına alınacak bedelli yükümlüler PCR testine müteakip askere sevk edilecek. - Son Dakika
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