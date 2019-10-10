Son Dakika Haberleri: Msb: hedefler ele geçirildi
Son Dakika Güncel Msb: hedefler ele geçirildi

Msb: hedefler ele geçirildi

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini, belirlenen hedeflerin ele geçirildiğini açıkladı.

Msb: hedefler ele geçirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini, belirlenen hedeflerin ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlık, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan harekata ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü. Belirlenen hedefler ele geçirildi. Harekat planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor" denildi.


Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:53 Kaynak: DHA
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