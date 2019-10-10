Son Dakika Haberleri: Msb: hedefler ele geçirildi (2)
Son Dakika Güncel Msb: hedefler ele geçirildi (2)

Msb: hedefler ele geçirildi (2)

32 dakika önce

'TERÖRİST İLE BUNLARA AİT ARAÇLAR HEDEF ALINIYOR'Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın başarılı bir şekilde devam ettiği bildirildi.

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'TERÖRİST İLE BUNLARA AİT ARAÇLAR HEDEF ALINIYOR'

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın başarılı bir şekilde devam ettiği bildirildi. Açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan 'Meşru Müdafaa Hakkı' çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Barış Pınarı Harekatı'nın planlama ve icrasında sadece PKK/PYD-YPG ve DEAŞ'lı teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır. Sivil-masum kişiler, harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost/müttefik ülke unsurları ve çevreye zarar vermemek için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir" denildi.


Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, Birleşmiş Milletler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:55 Kaynak: DHA
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