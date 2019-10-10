Msb: hedefler ele geçirildi (3)

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2 saat önce
'HEDEFLER HASSASİYETLE TESPİT EDİLİYOR'Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında ateş altına alınan hedeflerin hassasiyetle tespit edildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:10 Kaynak: DHA
'HEDEFLER HASSASİYETLE TESPİT EDİLİYOR'
Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında ateş altına alınan hedeflerin hassasiyetle tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında ateş altına alınan hedefler; uydu/hava fotoğrafları, insansız hava araçları ve istihbarat bilgileri doğrultusunda hassasiyetle tespit ediliyor" denildi.
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