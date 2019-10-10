Son Dakika Haberleri: Msb: hedefler ele geçirildi (3)
Son Dakika Güncel Msb: hedefler ele geçirildi (3)

Msb: hedefler ele geçirildi (3)

2 saat önce

'HEDEFLER HASSASİYETLE TESPİT EDİLİYOR'Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında ateş altına alınan hedeflerin hassasiyetle tespit edildiğini açıkladı.

Msb: hedefler ele geçirildi (3), System.String[]

'HEDEFLER HASSASİYETLE TESPİT EDİLİYOR'

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında ateş altına alınan hedeflerin hassasiyetle tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında ateş altına alınan hedefler; uydu/hava fotoğrafları, insansız hava araçları ve istihbarat bilgileri doğrultusunda hassasiyetle tespit ediliyor" denildi.


Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, Twitter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzonspor Kulübü, Barış Pınarı Harekatı'na destek için profil fotoğrafına Türk Bayrağı koydu
Tel Abyad'da köşeye sıkışan teröristler silahlarını bırakıp kaçtı Suriye Milli Ordusu, operasyon öncesi namaz kıldı "Gel savaşma, sevişelim" diyen rapçi Ezhel, Twitter'da gündem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 15:33:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Msb: hedefler ele geçirildi (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]