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MSB: "Hedeflere meşru müdafaa kapsamında atışlar devam etmektedir.
6 saat önce
MSB: "Hedeflere meşru müdafaa kapsamında atışlar devam etmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 08:06 Kaynak: AA
MSB: "Hedeflere meşru müdafaa kapsamında atışlar devam etmektedir. Şehit ve yaralı silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmamış, bırakılmayacaktır."
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