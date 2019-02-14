Son Dakika Haberleri: Msb: "(Helikopter Kazası) Soruşturmanın Sağlıklı Yürüyebilmesi İçin 4'üncü Kara Havacılık Alay...

Msb: "(Helikopter Kazası) Soruşturmanın Sağlıklı Yürüyebilmesi İçin 4'üncü Kara Havacılık Alay...

1 saat önce

MSB: "(Helikopter kazası) Soruşturmanın sağlıklı yürüyebilmesi için 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanı başka bir birimde görevlendirildi"

Msb:
MSB: " (Helikopter kazası) Soruşturmanın sağlıklı yürüyebilmesi için 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanı başka bir birimde görevlendirildi"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:37 Kaynak: AA

Helikopter, Güncel
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