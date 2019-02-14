Msb: "(Helikopter Kazası) Soruşturmanın Sağlıklı Yürüyebilmesi İçin 4'üncü Kara Havacılık Alay...
1 saat önce
MSB: "(Helikopter kazası) Soruşturmanın sağlıklı yürüyebilmesi için 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanı başka bir birimde görevlendirildi"
MSB: " (Helikopter
kazası) Soruşturmanın sağlıklı yürüyebilmesi için 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanı başka bir birimde görevlendirildi"
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:37 Kaynak: AA
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