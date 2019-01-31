Msb Heyeti Rusya'daki Temaslarını Tamamladı
55 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Suriye'deki gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmak amacıyla bugün Rusya'ya gönderilen heyet, temaslarını tamamladı.
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Suriye
'deki gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmak amacıyla bugün Rusya
'ya gönderilen heyet, temaslarını tamamladı.
Bakanlığın Twitter
hesabından yapılan paylaşımda, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere, Rusya Federasyonu
'na giden heyetin temaslarını tamamladığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:28 Kaynak: AA
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