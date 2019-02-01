MSB heyeti Rusya'daki temaslarını tamamladı
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığınca, Suriye'deki gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmak amacıyla bugün Rusya'ya gönderilen heyet, temaslarını tamamladı.
Milli Savunma Bakanlığınca, Suriye
'deki gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmak amacıyla bugün Rusya
'ya gönderilen heyet, temaslarını tamamladı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:09
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