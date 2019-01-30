Son Dakika Haberleri: Msb Heyeti Yarın Rusya'a Gidecek

Msb Heyeti Yarın Rusya'a Gidecek

21 dakika önce

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Milli Savunma Bakanlığından bir heyetin, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere 31 Ocak 2019 tarihinde Rusya Federasyonuna gideceği öğrenildi.

Msb Heyeti Yarın Rusya'a Gidecek, System.String[]
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Milli Savunma Bakanlığından bir heyetin, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere 31 Ocak 2019 tarihinde Rusya Federasyonuna gideceği öğrenildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:41 Kaynak: İHA

Suriye, Rusya Federasyonu, Güncel
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