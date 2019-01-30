Msb Heyeti Yarın Rusya'a Gidecek
21 dakika önce
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Milli Savunma Bakanlığından bir heyetin, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere 31 Ocak 2019 tarihinde Rusya Federasyonuna gideceği öğrenildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Milli Savunma Bakanlığından bir heyetin, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere 31 Ocak 2019 tarihinde Rusya Federasyonuna gideceği öğrenildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:41 Kaynak: İHA
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