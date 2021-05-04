MSB: HİSAR-A füzesi, hedef uçağı başarıyla vurdu - Son Dakika

MSB: HİSAR-A füzesi, hedef uçağı başarıyla vurdu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Otonom Füze Fırlatma Sistemi'nden gerçekleştirilen HİSAR-A füzesi atışında hedef uçağın başarı ile vurulduğunu duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Otonom Füze Fırlatma Sistemi'nden gerçekleştirilen HİSAR-A füzesi atışında hedef uçağın başarı ile vurulduğunu duyurdu. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A) Projesi' muayene ve kabul faaliyeti kapsamında; Aksaray atış alanında, Otonom Füze Fırlatma Sisteminden gerçekleştirilen HİSAR-A füzesi atışında hedef uçak başarı ile vuruldu" denildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -HİSAR A füzesinin hedefi vurması Haber: ANKARA, (DHA)-

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