MSB: HİSAR-A füzesi, hedef uçağı başarıyla vurdu - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Otonom Füze Fırlatma Sistemi'nden gerçekleştirilen HİSAR-A füzesi atışında hedef uçağın başarı ile vurulduğunu duyurdu.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A) Projesi' muayene ve kabul faaliyeti kapsamında; Aksaray atış alanında, Otonom Füze Fırlatma Sisteminden gerçekleştirilen HİSAR-A füzesi atışında hedef uçak başarı ile vuruldu" denildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-HİSAR A füzesinin hedefi vurması
Haber: ANKARA, (DHA)-
Kaynak: DHA
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