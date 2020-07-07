MSB: Hizmet dışı F-4E uçağı, eğitim faaliyetleri için liseye hibe edildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, hizmet dışı F-4E uçağının, Antalya Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne hibe edildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı'nca Hava Kuvvetlerimize ait hizmet dışı bir F-4E uçağı, eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere Antalya Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne hibe edildi" denildi.