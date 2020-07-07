MSB: Hizmet dışı F-4E uçağı, eğitim faaliyetleri için liseye hibe edildi - Son Dakika

MSB: Hizmet dışı F-4E uçağı, eğitim faaliyetleri için liseye hibe edildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, hizmet dışı F-4E uçağının, Antalya Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne hibe edildiğini duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, hizmet dışı F-4E uçağının, Antalya Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne hibe edildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı'nca Hava Kuvvetlerimize ait hizmet dışı bir F-4E uçağı, eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere Antalya Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne hibe edildi" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 16:23 Kaynak: DHA
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