MSB: Hudut hatlarında 19 bin 220 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari, Van ve Hatay hudut hatlarında 24 adet av tüfeği ile 19 bin 220 paket sigara ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sınırlarımızın güvenliği için Hudut Kartallarımız keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor. Bu kapsamda Hakkari, Van ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 24 adet av tüfeği ile 19 bin 220 paket sigara ele geçirildi" denildi.