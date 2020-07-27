MSB: Hudut hatlarında EYP ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari ve Van hudut hatlarında çok sayıda piyade tüfeği mühimmatı ile 4 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hakkari ve Van hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 1 adet piyade tüfeği, 4 adet basma düzenekli EYP, 1 adet boru içerisine yerleştirilmiş EYP, 12 adet 60 milimetre havan mühimmatı, çok sayıda piyade tüfeği mühimmatı, 4 adet dolu şarjör, 3 adet fünye, 9 bin 740 paket sigara ele geçirildi" denildi.