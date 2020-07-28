MSB: Hudut kartallarımız kaçakçılara göz açtırmıyor - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Van ve Hakkari hudut hatlarında, 5 kilo 355 gram metamfetamin ve 3 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kaçakçılara göz açtırmayan hudut kartallarımız, sınırlarımızın güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine kesintisiz devam ediyor. Son olarak Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 5 kilo 355 gram metamfetamin ve 3 bin 100 paket sigara ele geçirildi" denildi.