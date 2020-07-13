MSB: Hudut kartallarımız, sınırlarımızın güvenliği için faaliyetlerine devam ediyor - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı Van, Hatay ve Hakkari hudut hatlarında 1 adet pompalı av tüfeği, 32 bin 750 paket sigara, 118 paket uyuşturucu madde ve 191 adet zirai ilaç ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kaçakçılara göz açtırmayan hudut kartallarımız, sınırlarımızın güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine kesintisiz devam ediyor. Son olarak Van, Hatay ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 1 adet pompalı av tüfeği, 32 bin 750 paket sigara, 65.5 kilo ağırlığında 118 paket uyuşturucu madde ve 191 adet zirai ilaç ele geçirildi" denildi.