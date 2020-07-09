MSB: Hudut kartallarımız, sınırların güvenliği için faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor - Son Dakika

MSB: Hudut kartallarımız, sınırların güvenliği için faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 29 bin paket sigara, 51.5 kilogram ağırlığında 98 paket uyuşturucu madde, 1 kilo 806 gram kubar esrar ve 792 captagon hap ele geçirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 29 bin paket sigara, 51.5 kilogram ağırlığında 98 paket uyuşturucu madde, 1 kilo 806 gram kubar esrar ve 792 captagon hap ele geçirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kaçakçılara göz açtırmayan Hudut Kartallarımız, sınırlarımızın güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine kesintisiz devam ediyor. Son olarak Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 29 bin paket sigara, 51.5 kilogram ağırlığında 98 paket uyuşturucu madde, 1 kilo 806 gram kubar esrar ve 792 adet captagon hap ele geçirildi" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 12:12 Kaynak: DHA
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