Sınırlarda 8'i FETÖ, 1'i DEAŞ mensubu 11 kişi yakalandı - Son Dakika
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Sınırlarda 8'i FETÖ, 1'i DEAŞ mensubu 11 kişi yakalandı

23.05.2022 11:55
Sınırlarda 8'i FETÖ, 1'i DEAŞ mensubu 11 kişi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8'i FETÖ, 1'i DEAŞ mensubu 11 kişinin sınır birliklerince yakalandığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8'i FETÖ, 1'i DEAŞ mensubu 11 kişinin sınır birliklerince yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ, 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.


Sınırlarda 8'i FETÖ, 1'i DEAŞ mensubu 11 kişi yakalandı
Sınırlarda 8'i FETÖ, 1'i DEAŞ mensubu 11 kişi yakalandı
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Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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