MSB: "Hudutlarda alınan etkin güvenlik tedbirleri sayesinde son bir ay içerisinde 3 bin 500'den... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Hudutlarda alınan etkin güvenlik tedbirleri sayesinde son bir ay içerisinde 3 bin 500'den... - Son Dakika

MSB: "Hudutlarda alınan etkin güvenlik tedbirleri sayesinde son bir ay içerisinde 3 bin 500'den...

6 saat önce

MSB: "Hudutlarda alınan etkin güvenlik tedbirleri sayesinde son bir ay içerisinde 3 bin 500'den fazla yasa dışı hudut geçiş teşebbüs olayına müdahale edilmiştir.

MSB:

MSB: "Hudutlarda alınan etkin güvenlik tedbirleri sayesinde son bir ay içerisinde 3 bin 500'den fazla yasa dışı hudut geçiş teşebbüs olayına müdahale edilmiştir." - ANKARA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:06 Kaynak: İHA
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