MSB: "Hudutlarda alınan etkin güvenlik tedbirleri sayesinde son bir ay içerisinde 3 bin 500'den fazla yasa dışı hudut geçiş teşebbüs olayına müdahale edilmiştir." - ANKARA

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