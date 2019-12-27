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MSB: "Hudutlarda alınan tedbirlerin artırılması sonucunda son bir yıl içerisinde yaklaşık 271 kişi...
6 saat önce
MSB: "Hudutlarda alınan tedbirlerin artırılması sonucunda son bir yıl içerisinde yaklaşık 271 kişi hudut birliklerimizce yakalanarak kolluk kuvvetlerine teslim edilmiş, yaklaşık 385 kişi hududu geçmeden engellenmiş, yaklaşık 250 kaçakçılık girişimi tespit edilerek önlenmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:02 Kaynak: İHA
MSB: "Hudutlarda alınan tedbirlerin artırılması sonucunda son bir yıl içerisinde yaklaşık 271 kişi hudut birliklerimizce yakalanarak kolluk kuvvetlerine teslim edilmiş, yaklaşık 385 kişi hududu geçmeden engellenmiş, yaklaşık 250 kaçakçılık girişimi tespit edilerek önlenmiştir." - ANKARA
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