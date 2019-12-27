MSB: "Hudutlarda alınan tedbirlerin artırılması sonucunda son bir yıl içerisinde yaklaşık 271 kişi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'Hudutlarda alınan tedbirlerin artırılması sonucunda son bir yıl içerisinde yaklaşık 271 kişi... - Son Dakika

MSB: "Hudutlarda alınan tedbirlerin artırılması sonucunda son bir yıl içerisinde yaklaşık 271 kişi...

6 saat önce

MSB: "Hudutlarda alınan tedbirlerin artırılması sonucunda son bir yıl içerisinde yaklaşık 271 kişi hudut birliklerimizce yakalanarak kolluk kuvvetlerine teslim edilmiş, yaklaşık 385 kişi hududu geçmeden engellenmiş, yaklaşık 250 kaçakçılık girişimi tespit edilerek önlenmiştir.

MSB:

MSB: "Hudutlarda alınan tedbirlerin artırılması sonucunda son bir yıl içerisinde yaklaşık 271 kişi hudut birliklerimizce yakalanarak kolluk kuvvetlerine teslim edilmiş, yaklaşık 385 kişi hududu geçmeden engellenmiş, yaklaşık 250 kaçakçılık girişimi tespit edilerek önlenmiştir." - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak
Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti

Son Dakika Haberleri
19:36 MATSO'dan ihracat yapan firmalara destek - Son Dakika
19:34 İstanbul'da mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika
19:34 Korkuteli Belediyesinden yerli ve milli otomobile destek - Son Dakika
19:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim için önemli olan sizlerin kanaati, sizlerin düşüncesidir" - Son Dakika
19:32 Akıncı Üssü darbe girişimi davası - Son Dakika
17:57 Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak - Son Dakika
17:50 Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 19:40:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MSB: "Hudutlarda alınan tedbirlerin artırılması sonucunda son bir yıl içerisinde yaklaşık 271 kişi... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]