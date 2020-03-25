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MSB: "Hudutlarımızda son 10 günde 313 yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan çoğunluğu Suriye uyruklu...
6 saat önce
MSB: "Hudutlarımızda son 10 günde 313 yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan çoğunluğu Suriye uyruklu 3 bin 541 şahıs yakalandı"
MSB: "Hudutlarımızda son 10 günde 313 yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan çoğunluğu Suriye uyruklu 3 bin 541 şahıs yakalandı"
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 05:40 Kaynak: AA
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