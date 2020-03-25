MSB: Hudutlarımızdan yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 3 bin 541 kişi yakalandı - Son Dakika

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MSB: Hudutlarımızdan yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 3 bin 541 kişi yakalandı
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2'nci Ordu Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki hudutlarda 10 gün içinde yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan çoğunluğu Suriye uyruklu 3 bin 541 kişinin yakalandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2'nci Ordu Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki hudutlarda 10 gün içinde yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan çoğunluğu Suriye uyruklu 3 bin 541 kişinin yakalandığını bildirdi.
MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, 2'nci Ordu Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki hudutlarda son 10 gün içerisinde 313 yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunulduğu belirtildi.
Çoğunluğu Suriye uyruklu 3 bin 541 kişinin yakalandığına işaret edilen açıklamada, bu kişilerle beraber 1500 karton sigara ve 15 kilogram muhtelif cinste uyuşturucunun ele geçirildiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 05:50 Kaynak: AA
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