Son Dakika Haberleri: MSB: "Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde terör koridoru oluşturulmasını...
Son Dakika Politika MSB: 'Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde terör koridoru oluşturulmasını...

MSB: "Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde terör koridoru oluşturulmasını...

2 dakika önce

MSB: "Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde terör koridoru oluşturulmasını engellemek, milli güvenliğimize tehdit oluşturan teröristleri etkisiz hale getirmek, yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Barış Pınarı...

MSB:

MSB: "Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde terör koridoru oluşturulmasını engellemek, milli güvenliğimize tehdit oluşturan teröristleri etkisiz hale getirmek, yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Barış Pınarı Harekatı saat 16.00'da uygulanmaya başlanmıştır."

Barış Pınarı Harekatı, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:18 Kaynak: AA
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