MSB: "Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde terör koridoru oluşturulmasını...
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MSB: "Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde terör koridoru oluşturulmasını engellemek, milli güvenliğimize tehdit oluşturan teröristleri etkisiz hale getirmek, yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Barış Pınarı...
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:18 Kaynak: AA
MSB: "Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde terör koridoru oluşturulmasını engellemek, milli güvenliğimize tehdit oluşturan teröristleri etkisiz hale getirmek, yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Barış Pınarı Harekatı saat 16.00'da uygulanmaya başlanmıştır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet liderlerini arayarak operasyonla ilgili bilgi verdi Harekata destek için camilerde Fetih Suresi okunacak Barış Pınarı Harekatı sonrası siyasiler sosyal medyada üst üste paylaşım yaptı Jetlerden sonra obüsler de bombardımana başladı