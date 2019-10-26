Son Dakika Haberleri: Msb, hulusi akar'ın katıldığı nato toplantısı'ndan görüntüler yayınladı
Son Dakika Güncel Msb, hulusi akar'ın katıldığı nato toplantısı'ndan görüntüler yayınladı

Msb, hulusi akar'ın katıldığı nato toplantısı'ndan görüntüler yayınladı

49 dakika önce

MSB, Hulusi Akar'ın katıldığı NATO Toplantısı'ndan görüntüler yayınladıBelçika, (DHA)- Milli Savunma Bakanlığı, Hulusi Akar'ın katıldığı NATO Savuma Bakanları Toplantısı'ndan görüntüler yayınladı.

MSB, Hulusi Akar'ın katıldığı NATO Toplantısı'ndan görüntüler yayınladı

Belçika, (DHA)- Milli Savunma Bakanlığı, Hulusi Akar'ın katıldığı NATO Savuma Bakanları Toplantısı'ndan görüntüler yayınladı.

MSB, Hulusi Akar'ın Brüksel'de 24-25 Ekim tarihlerinde düzenlenen NATO Milli Savunma Bakanları Toplantısı'na katılımını ve temaslarını bir klip haline getirerek sosyal medya hesabında yayınladı.

Msb, hulusi akar'ın katıldığı nato toplantısı'ndan görüntüler yayınladı

Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 05:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'den, iç karışıklık yaşayan Irak için seyahat uyarısı
Hulusi Akar'dan 'etnik temizlik' iftiralarına tepki: Bu kadar kolay kullanılacak bir laf değil 81 ilimizde imar denetçileri görev alacak Son dakika: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerden saldırı: Anında karşılık verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 18:15:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Msb, hulusi akar'ın katıldığı nato toplantısı'ndan görüntüler yayınladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]