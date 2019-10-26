Msb, hulusi akar'ın katıldığı nato toplantısı'ndan görüntüler yayınladı

MSB, Hulusi Akar'ın Brüksel 'de 24-25 Ekim tarihlerinde düzenlenen NATO Milli Savunma Bakanları Toplantısı'na katılımını ve temaslarını bir klip haline getirerek sosyal medya hesabında yayınladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Hulusi Akar'dan 'etnik temizlik' iftiralarına tepki: Bu kadar kolay kullanılacak bir laf değil