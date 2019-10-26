Msb, hulusi akar'ın katıldığı nato toplantısı'ndan görüntüler yayınladı
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MSB, Hulusi Akar'ın katıldığı NATO Toplantısı'ndan görüntüler yayınladıBelçika, (DHA)- Milli Savunma Bakanlığı, Hulusi Akar'ın katıldığı NATO Savuma Bakanları Toplantısı'ndan görüntüler yayınladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 05:25 Kaynak: DHA
MSB, Hulusi Akar'ın katıldığı NATO Toplantısı'ndan görüntüler yayınladı
Belçika, (DHA)- Milli Savunma Bakanlığı, Hulusi Akar'ın katıldığı NATO Savuma Bakanları Toplantısı'ndan görüntüler yayınladı.
MSB, Hulusi Akar'ın Brüksel'de 24-25 Ekim tarihlerinde düzenlenen NATO Milli Savunma Bakanları Toplantısı'na katılımını ve temaslarını bir klip haline getirerek sosyal medya hesabında yayınladı.
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