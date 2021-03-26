MSB: "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, Kahraman...
26.03.2021 09:54
MSB: "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
MSB: "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/ YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA
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