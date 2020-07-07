MSB: "Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Fırat... - Son Dakika
MSB: "Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Fırat...
MSB: "Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist icra edilen operasyonlarda gözaltına alındı.
MSB: "Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/ YPG'li terörist icra edilen operasyonlarda gözaltına alındı." - ANKARA
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7.07.2020 11:53:03. #1.13#
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